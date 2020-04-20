Собянин утвердил более 9 млрд рублей поддержки бизнесу по имущественным налогам
Власти Москвы предоставят пострадавшим от коронавируса предприятиям отсрочку по уплате имущественных налогов на общую сумму более 9,65 млрд рублей. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.
«Это существенное послабление для бизнеса, которое даст возможность многим предпринимателям перераспределить имеющиеся ресурсы и направить их на адаптацию своего бизнеса, возможно переориентацию, а главное — исполнение обязательств перед своими сотрудниками», — передает слова вице-мэра Москвы Владимира Ефимова «Интерфакс».
Ранее, 15 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он предусматривает, в частности, предоставление предприятиям отсрочки по налогу на имущество и земельному налогу, а также компенсации по ним.
В тот же день президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Речь идет об оказании безвозмездной помощи малым и средним предприятиям, получении крупными компаниями беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, расширении списка системообразующих предприятий и предоставлении льготных кредитов для компаний из этого списка.
Также предлагается выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний.