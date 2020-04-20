Прямой эфир
Сюжет:

Собянин утвердил более 9 млрд рублей поддержки бизнесу по имущественным налогам

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы предоставят пострадавшим от коронавируса предприятиям отсрочку по уплате имущественных налогов на общую сумму более 9,65 млрд рублей. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

«Это существенное послабление для бизнеса, которое даст возможность многим предпринимателям перераспределить имеющиеся ресурсы и направить их на адаптацию своего бизнеса, возможно переориентацию, а главное — исполнение обязательств перед своими сотрудниками», — передает слова вице-мэра Москвы Владимира Ефимова «Интерфакс».

Ранее, 15 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он предусматривает, в частности, предоставление предприятиям отсрочки по налогу на имущество и земельному налогу, а также компенсации по ним.

В тот же день президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Речь идет об оказании безвозмездной помощи малым и средним предприятиям, получении крупными компаниями беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, расширении списка системообразующих предприятий и предоставлении льготных кредитов для компаний из этого списка.

Также предлагается выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве заявили о падении экономики на 10-20%
Мишустин подписал указ о максимальных выплатах безработным

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020