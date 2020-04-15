Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в среду, 15 апреля, перед совещанием с членами правительства.

В ходе выступления российский лидер заявил, что для победы над распространением коронавирусной инфекции стране потребуются новые решения и новые ресурсы. Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.

Так, в качестве поддержки малого и среднего бизнеса Путин предложил оказание безвозмездной помощи. Полученные деньги предприятия смогут потратить, в том числе на выплату зарплат.

Президент отметил, что беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для оплаты труда работников, оказались неэффективными, так как банки неохотно идут навстречу заемщикам. В связи с этим Путин предложил обеспечить подобные кредиты гарантиями Внешэкономбанка. Такая поддержка должна составлять не менее 75% объема зарплатных займов.

При этом подобное мерой должны пользоваться не только предприятия малого бизнеса, а также, по мнению, российского лидера, средние и крупные предприятия в пострадавших отраслях экономики.

Список системообразующих предприятий, как отметил президент, должен быть доработан. В него должны войти, предприятия, являющиеся важными для экономики страны, а сам список должен быть составлен «на основе внятных, четких, объективных критериев».

Для таких компаний он призвал предусмотреть новый социальный кредитный продукт, льготные кредиты на пополнение оборотных средств с субсидиями государства на размер ключевой ставки ЦБ РФ.

Одной из самых пострадавших отраслей в условиях пандемии коронавируса, повлекшей к закрытия границ большинством стран, ― авиаотрасли ― Путин предложил оказать экстренную поддержку. Авиакомпаниям выделят более 23 млрд рублей.

Поддержать регионы, где с каждым днем увеличивается число зараженных, президент предложил дополнительными 200 млрд рублей.

В прошлый раз российский лидер выступил с обращением к россиянам 8 апреля перед селекторным совещанием с главами регионов.

Тогда он дал ряд поручений, касающихся, в частности, подготовки медучреждений к приему пациентов с коронавирусом, дополнительных выплат медикам, мер поддержки бизнеса, а также выплат безработным и семьям с детьми.

До этого президент обращался к гражданам 25 марта и 2 апреля. В первый раз Путин объявил о введении нерабочей недели с сохранением заработных плат с 30 марта по 5 апреля, а также предложил ряд экономических и социальных мер, которые позволили бы смягчить последствия пандемии для граждан и предпринимательского сообщества.

2 апреля президент продлил режим нерабочих дней до конца апреля и расширил полномочия региональных властей для борьбы с коронавирусом.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Умерли 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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