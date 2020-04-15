Прямой эфир

Путин поручил доработать список системообразующих предприятий

0
Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил доработать список системообразующих предприятий. Такое распоряжение он дал в ходе обращения перед совещанием с членами правительства 15 апреля.

Так, глава государства подчеркнул, что в список должны войти предприятия, являющиеся важными для экономики страны. Для таких компаний он призвал предусмотреть новый социальный кредитный продукт, льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

По его словам, государство будет субсидировать кредиты системообразующим предприятиям на размер ключевой ставки ЦБ РФ, то есть на 6% ниже рыночной ставки, и на половину кредита будет дана государственная гарантия Минфина.

Кроме того, он предложил включить в число предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от коронавируса, непродовольственные магазины.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020