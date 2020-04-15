Президент России Владимир Путин поручил доработать список системообразующих предприятий. Такое распоряжение он дал в ходе обращения перед совещанием с членами правительства 15 апреля.

Так, глава государства подчеркнул, что в список должны войти предприятия, являющиеся важными для экономики страны. Для таких компаний он призвал предусмотреть новый социальный кредитный продукт, льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

По его словам, государство будет субсидировать кредиты системообразующим предприятиям на размер ключевой ставки ЦБ РФ, то есть на 6% ниже рыночной ставки, и на половину кредита будет дана государственная гарантия Минфина.

Кроме того, он предложил включить в число предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от коронавируса, непродовольственные магазины.

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