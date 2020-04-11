Минэкономразвития разработало критерии системообразующих предприятий

Минэкономразвития России разработало критерии системообразующих предприятий в 72 различных отраслях. Об этом 11 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Максима Решетникова в адрес вице-премьера Андрея Белоусова.

Согласно документу, предприятие относится к системообразующим в том случае, если оно является градообразующим, оказывает существенное влияние на развитие региона, внедряет и разрабатывает технологии и важное программное обеспечение, предоставляет услуги по разработке государственных и информационных систем, общественно значимых сервисов и услуг по информационной безопасности.

Также предприятие считается системообразующим, если оно является головным исполнителем кооперации по гособоронзаказу или ее исполнителем первого уровня. Кроме того, в число критериев, по которым определяется статус предприятия, вошли: обеспечение транспортной доступности удаленных территорий, производство товаров, положение которых признано доминирующим на рынке.

Отрасли разделены на 72 блока в зависимости от того, какую отрасль экономики курирует определенное министерство: Минздрав, Минсельхоз, Минэнерго, Минфин и Минтранс, Минпромторг, Минстрой или Минкомсвязь России.

Накануне Решетников заявил, что включение в перечень системообразующих предприятий не гарантирует автоматического доступа к льготам.

6 апреля правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.

Позже Решетников призвал расширить список пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. В частности, министр предлагает добавить в перечень кинотеатры и стоматологии.

Кроме того, министр призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.

В целом Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что будет регулярно представлять отчеты главе государства о мерах по поддержке граждан и экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 11 апреля, в России зарегистрировано 13 584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045 пациентов.

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