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Forbes узнал об антикризисном плане правительства РФ на 1 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти России намерены выделить около 1 трлн рублей на поддержание экономики в условиях эпидемии коронавируса, сообщил 14 апреля Forbes.

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По данным журнала, правительство РФ может потратить порядка 520 млрд рублей на антикризисные меры и еще 430 млрд на госгарантии.

Так, на поддержку малого и среднего бизнеса предполагается выделить более 100 млрд рублей. В сумму войдут предоставление предприятиям и торговым центрам отсрочки в полгода по уплате страховых взносов, а также расширение списка пострадавших отраслей.

Издание уверяет, что, кроме того, власти готовы предоставить госгарантию в 50% и субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим компаниям, которые сохранят сотрудников.

Также в антикризисный план войдут секторальная поддержка строительства, авиаперевозчиков, автомобильной и легкой промышленности, помощь регионам.

На соцподдержку граждан предусмотрено 300 млрд рублей, пишет Forbes.

Так, около 153 млрд могут выделить на выплату зарплат организациям в пострадавших отраслях — в размере одного МРОТ на сотрудника.

Кроме того, обсуждается расширение программы беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и крупным предприятиям, чтобы предотвратить всплеск безработицы.

1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил,что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса.

Также на реструктуризацию бюджетных кредитов в бюджете зарезервирован 171 млрд рублей. Речь идет об отсрочке по выплате бюджетных кредитов, а также о поддержке регионов в случае снижения доходов на фоне пандемии.

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