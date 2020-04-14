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Каждой твари по мере: зоопарки и музеи хотят признать пострадавшими от COVID

Соответствующий проект постановления в кабмин направил глава Минэкономразвития Максим Решетников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Каждой твари по мере: зоопарки и музеи хотят признать пострадавшими от COVID
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2020-04-14 11:16:52
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников попросил премьер-министра Михаила Мишустина включить в список пострадавших от коронавируса отраслей музеи и зоопарки. Письмо министра председателю правительства и проект постановления есть в распоряжении «Известий». По словам главы Минэка, ограничительные меры резко снизили доходы в этих сферах. Недавно по предложению министра в перечень добавили кинотеатры и стоматологические клиники. Правительству следовало бы пойти от обратного и создать список отраслей, не нуждающихся в господдержке, полагают эксперты. Впрочем, они отметили, что не помочь зоопаркам было бы негуманно.

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Важное дополнение

Максим Решетников направил Михаилу Мишустину письмо с проектом постановления, которое расширяет перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Согласно документу, в него включат музеи и зоопарки. Благодаря этому они смогут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку.

«Деятельность музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавирусной инфекции, которые повлекли существенное снижение доходов в данных сферах», — констатировал Максим Решетников.

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Музей
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ситуация в отрасли стабильная, но сложная, хотя продление ограничительных мер усугубило положение, заявил «Известиям» советник президента Союза музеев России Иван Корнеев. При этом тяжелее всего не федеральным, а подведомственным и частным музеям: в нынешних условиях, когда поток посетителей упал до нуля, не вполне понятно, как они будут выстраивать свою экономику, отметил эксперт. Именно поэтому включение в перечень и антикризисные меры поддержки для них очень важны, резюмировал он.

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Ранее Союз музеев уже просил помощи у государства. Так, еще до введения режима повышенной готовности глава союза и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский отправлял письмо в Минкульт с просьбой не повышать нормативы посещаемости — одного из критериев получения субсидий.

Кроме того, глава Эрмитажа писал обращение в адрес субъектов Федерации с просьбой поддержать отрасль, добавил Иван Корнеев. В письме содержались предложения по льготам при оплате аренды и изменению порядка выделения финансирования, пояснил эксперт.

О поддержке неоднократно просили и зоопарки, однако чаще всего они надеялись не на чиновников, а на население. Например, руководство передвижного зверинца в Оренбургской области обратилось к гражданам с просьбой пожертвовать средства на покупку корма. Аналогичные призывы опубликовали иркутский, вологодский и пензенский зоопарки. По предварительным расчетам, калининградский зверинец недополучит до конца апреля свыше 10 млн рублей, оценивала ранее убытки директор организации Светлана Соколова.

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Зоопарк
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Московском зоопарке отказались комментировать экономические затруднения, которые переживает отрасль сегодня.

Ранее министр просил председателя правительства включить в список пострадавших от коронавируса отраслей кинотеатры и стоматологические клиники. Кабмин поддержал инициативу и оперативно добавил в перечень эти категории. Кроме них наиболее проблемными правительство признает авиаперевозки, туризм, культуру, физкультурно-оздоровительную деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги. «Известия» направили запрос в пресс-службу кабмина.

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Пойти от обратного

Музеи и зоопарки действительно несут убытки из-за ограничительных мер, но их оборот — копейки по сравнению с отраслями, смежными с теми, которые уже признали пострадавшими, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Речь, например, о поставщиках компонентов и продукции, необходимой для организации авиаперевозок.

Сейчас правительству необходимо сменить угол зрения: не расширять список пострадавших сфер, а, наоборот, выделить те, которые могут работать несмотря на вирус и в помощи не нуждаются, добавил он. Остальным целесообразно оказывать поддержку в равной степени. Пока же есть ощущение, что инициативы кабмина направлены в первую очередь на экономию бюджетных денег, резюмировал Антон Данилов-Данильян.

Включение музеев и зоопарков в правительственный перечень совершенно оправданно, возразил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Ведь они наравне с выставками и театрами относятся к сфере досуга, культурно-зрелищных мероприятий и несут сегодня огромные потери.

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Музей

Сотрудники музея записывают онлайн-экскурсию в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Не поддержать зоопарки было бы негуманно, ведь у них не хватает средств на корм для живых существ, согласился директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако в отношении музеев мера кажется неоднозначной: сегодня у них есть возможность пережить кризис, переориентировавшись на новые форматы и наладив взаимодействие с аудиторией онлайн.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал расширить существующие антикризисные меры поддержки бизнеса. Новые льготы должны быть представлены до конца этой недели. В данный момент для малых и средних предприятий из пострадавших отраслей сдвинуты сроки налоговых платежей (кроме НДС) и отчислений по страховым взносам в социальные фонды, а также введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов. Они также могут взять кредит на выплату зарплат сотрудникам под 0% годовых. Льготы рассчитаны на шесть месяцев.

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