Стоп, не снято: Минкульт попросил помочь кино- и музыкальной индустрии

9 апреля министр культуры Ольга Любимова направила письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Она попросила включить в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей еще три: производство кинофильмов и телепрограмм, музыкальную индустрию и деятельность музеев и зоопарков. Пока в перечень включили только организаторов развлекательных мероприятий, театры, кинотеатры и концертные площадки. Как справляются с кризисом остальные — в материале «Известий».

Кино

Первоначальный перечень наиболее пострадавших отраслей утвердили в правительстве 3 апреля. Сфера культуры в нем тоже упоминается: «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений». Во второй редакции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) она отмечена кодом 90. 10 апреля председатель правительства Михаил Мишустин распорядился дополнить «культурный» список кинотеатрами, то есть «деятельностью в области демонстрации кинофильмов» (код 59.14 ОКВЭД 2).

Отрасли, на которые обратила внимание Ольга Любимова, не входят ни в ту, ни в другую категорию. Производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, изданию звукозаписей и нот, а также работе музеев и зоопарков в ОКВЭД присвоены другие коды. На первоочередную помощь от государства эти отрасли сейчас претендовать не могут, хотя тоже тяжело пострадали из-за эпидемии.

Прекращение кинопоказа на большом экране стало ударом не только для кинотеатров, но и для создателей кино.

— Неприятность в том, что производство может не восстановиться в этом году. Высокий съемочный сезон это август–сентябрь–октябрь. Подготовка к «мотору» занимает от трех до шести месяцев. Раньше ноября можно просто не успеть. А в ноябре и зимой редкие проекты снимаются — короткий световой день и т.п. Потерять год — значит, потерять темп, обороты. Это нехорошо», — отметил кинорежиссер, сценарист, продюсер Сергей Сельянов.

По его словам, просто сдвинуть по времени релизы фильмов не решение проблемы.

— Кинотеатры закрыты по всему миру. Соответственно, все американские и российские релизы уходят на осень, на 2021 год. Кто-то из коллег не успел завершить фильм на последней стадии производства. А кто-то уже сделанный не может выпустить. Это означает, что осенью и весной на экране будет куча-мала — каннибализация: когда один релиз съедает другой, — пояснил Сельянов.

Выходом могут стать онлайн-сервисы, спрос на них вырос, но пиратство не позволяет продакшнам нормально зарабатывать.

— Мы много раз обсуждали, как улучшить и узаконить работу в интернете, потому что очень многое ушло в онлайн, сегодня аудитория онлайн-сервисов значительно шире, чем у кинотеатров, но там процветает пиратство. Сейчас многие пытаются что-то предпринять и даже начинают показывать новые фильмы в интернете. Нужно дать людям возможность зарабатывать в этой новой системе, новой формации — производителям, прокатчикам и так далее, — рассказал кинорежиссер Владимир Хотиненко.

Он добавил, что важно ужесточить ответственность за пиратство и ввести кинопоказ в интернете в законное русло.

Музыка

Еще в начале апреля Национальный музыкальный совет России отправил письмо Михаилу Мишустину.

«Организации музыкальной индустрии несут колоссальные убытки и ощущают нехватку средств для осуществления своей хозяйственной деятельности. При этом основной удар пришелся на сегмент малого и среднего бизнеса, который не имеет каких-либо ресурсов для стабилизации ситуации», — говорится в обращении.

Часть отрасли получит поддержку: к примеру, организаторы мероприятий, музыканты и группы. В стороне остаются звукозаписывающие студии и компании, которые управляют авторскими и смежными правами. Последние обязаны отчислять НДС и платить страховые взносы в полном объеме, но доходов нет.

В связи с этим авторы письма попросили правительство принять несколько мер. Во-первых, освободить организации от уплаты НДС по сделкам по распоряжению исключительными правами на объекты авторских и смежных прав. Во-вторых, освободить эти компании от уплаты страховых взносов, чтобы направить средства на поддержку артистов. В-третьих, усовершенствовать механизм начисления вознаграждения авторам со стороны музыкальных цифровых платформ и сервисов.

Под письмом подписались композитор Эдуард Артемьев, альтист и дирижер Юрий Башмет, председатель правления Российского музыкального союза Андрей Кричевский и председатель правления Национальной федерации производителей фонограмм Александр Блинов.

Пострадали и звукозаписывающие студии. Значительная часть заработка артистов — концерты. Так как массовые собрания запрещены, большинство музыкантов откладывают выпуск новых песен и альбомов — индустрия звукозаписи остается без дохода.

Как рассказал «Известиям» источник в Минэкономразвития, в ведомстве полагают, что музыкальная индустрия по большей части состоит из некоммерческих организаций, а значит, их доходы не пострадали от пандемии.

Музеи и зоопарки

Сложно приходится и музеям, особенно негосударственным. Многие и до коронавируса активно развивали свои онлайн-площадки, и сейчас им пришлось полностью перейти в интернет. Организации проводят виртуальные туры, оформляют электронные библиотеки, альбомы, архивы и прочее. Однако потерю дохода от продажи билетов это не восполняет: онлайн-тур не может быть равноценной заменой реального знакомства с музейными экспонатами.

«Есть масса людей, которые свято уверены, что, глядя на хорошую книгу, прекрасно изданный альбом, можно вообще сидеть дома, переворачивать страницы и никуда не ходить. Проблема в том, что если вы возьмете десять разных альбомов, изданных разными издательствами, то вы увидите десять разных изображений одного и того же произведения искусства. Можно сделать любые чудеса с помощью компьютера, высветить какие-то детали картины, невидимые на оригинале, но это не повод для того, чтобы заменять знакомство с картиной компьютерным изображением», — отметил искусствовед, историк реставрации, профессор Александр Щедринский.

Если кинопроизводство, звукозапись, музеи и зоопарки включат в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, им как минимум предоставят налоговые и кредитные каникулы. В Минэкономразвития на письмо Ольги Любимовой пока не отозвались.