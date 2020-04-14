МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 14 апреля.

В документе отмечается, что падение будет резким и ситуация установится намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов. В фонде указывают, что грозящий кризис будет беспрецедентным, тем более что «существует неопределенность относительно его влияния на жизнь людей».

«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.

Согласно оценкам, совокупные потери мирового ВВП за 2020 и 2021 годы могут составить порядка $9 трлн — это больше, чем экономики Японии и Германии вместе взятые.

Также в МВФ сделали прогноз по экономикам разных стран. Так, в США фонд ожидает спад экономики на 5,9% в 2020 году и рост на 4,7% в 2021-м. В зоне Евросоюза возможно падение на 7,5% в текущем году и такой же рост, как в США, в следующем. Спад ожидается также в экономике Японии, Великобритании и Канады.

Однако экономика Китая, предположительно, падения не переживет — там будет наблюдаться рост на 1,2 и 9,2% соответственно.

Ранее в апреле МВФ впервые в истории зафиксировал практически полную остановку мировой экономики. В фонде прогнозируют продолжительный и глубокий спад экономики, который затронет все страны.

В Международной организации труда (МОТ) предрекают потерю работы миллиардам людей по всему миру, в первую очередь — сотрудникам гостиничного бизнеса, общественного питания, различных производств и розничной торговли. Эксперты полагают, что нищета затронет более 500 млн жителей планеты.

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