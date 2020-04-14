Эксперты призвали власти идти по модели «безусловного дохода» на фоне кризиса

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала запустить программу количественного смягчения и раздавать деньги россиянам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в докладе экономистов, который в понедельник, 13 апреля, опубликовал фонд «Либеральная миссия».

Авторами программы также выступили глава Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, профессор ВШЭ Олег Вьюгин, глава Центра трудовых исследований университета Владимир Гимпельсон, экс-замглавы Центрального банка Сергей Алексашенко, глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич и экономист Владислав Иноземцев.

Эксперты считают, что в первую очередь необходимо расширить поддержку малому и среднему бизнесу, объем поддержки нужно довести до 4–6% ВВП.

Экономисты выразили уверенность, что для поддержки экономики потребуется программа количественного смягчения, то есть эмиссия рублей через покупку ЦБ облигаций правительства. Так, Гуриев отметил возможность оказывать помощь россиянам тремя способами: через прямые выплаты, субсидии по ЖКХ и дополнительные выплаты пенсий. Кроме того, он призвал поддержать безвозвратными субсидиями на выплату зарплат и аренды малый бизнес. По его словам, нельзя замораживать цены, создавать новые барьеры для торговли медицинским оборудованием и подвергать сомнению независимость ЦБ.

«Более радикальная позиция предполагает тотальные или ограниченные по некоторым критериям, но «ковровые» не заявительные выплаты по модели временного «безусловного дохода». В частности, такие выплаты могут быть ограничены теми, кто не получает заработную плату из бюджета и чей доход не превышал в прошлом году 1–1,5 млн рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что предложенная экспертами поддержка не подразумевает недополученные нефтегазовые доходы, которые замещаются из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По мнению Сонина, недостаточная помощь российским гражданам в условиях кризиса может привести к недовольству в обществе. Он отметил необходимость выплаты каждому россиянину единовременного пособия, например, в размере 10 тыс. рублей в апреле-мае, а затем по такой же сумме летом и осенью.

14 апреля президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации негативных последствий пандемии, правительством выделены средства, общий объем которых составляет 1,2% ВВП. Для предотвращения оттока капитала налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета, была увеличена до 15%.

В тот же день он поручил правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян. При этом он подчеркнул, что Москва в одностороннем порядке выйдет из таких договоров с теми государствами, кто не пойдет на повышение налогов на дивиденды.

2 апреля Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. В случае улучшения эпидемиологической обстановки срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего к 14 апреля в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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