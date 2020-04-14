Вассерман предрек миру «Вторую великую депрессию» из-за COVID-19

Мировая экономика оказалась под ударом из-за разрыва технологических цепочек на фоне пандемии коронавируса, мир ждет «вторая Великая депрессия». Такого мнения придерживается публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Он указал, что многие развитые государства перенесли рабочие места в страны с более дешевой рабочей силой. Теперь же, в условиях пандемии и карантина, из-за вывода производства мир столкнулся с экономическим кризисом.

Возрождать рабочие места уже начали в США в надежде покрыть необеспеченные деньги грядущим производством.

«Денег для сохранения даже нынешнего — куда меньшего, чем еще пару десятилетий назад, — уровня жизни уже не хватит. Придется учиться работать. Даже тем, кто мыслит себя только как собачьего парикмахера с дипломом юриста и магистра делового управления в одном флаконе», — написал Вассерман в своей колонке на сайте РЕН ТВ.

Публицист напомнил, что из первой Великой депрессии мир смог выйти благодаря продолжению войны. В связи с этим политконсультант предлагает «выбирать: либо за станок — либо в окоп».

Ранее в апреле Международный валютный фонд (МВФ) впервые в истории зафиксировал практически полную остановку мировой экономики. В фонде утверждают, что сегодня рецессия хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, и прогнозируют продолжительный и глубокий спад экономики, который затронет все страны.

В Международной организации труда (МОТ) предрекают потерю работы миллиардам людей по всему миру, в первую очередь — сотрудникам гостиничного бизнеса, общественного питания, различных производств и розничной торговли. Эксперты полагают, что нищета затронет более 500 млн жителей планеты.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 119 тыс. человек.