Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом

Для того, чтобы остановить распространение коронавируса нужны экстраординарные меры. Об этом 14 апреля на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в режиме видеоконференции заявил президент России Владимир Путин.

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — сказал он.

Путин отметил, что эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий всего международного сообщества. И именно такой подход Россия продвигает на различных международных площадках — ООН, СНГ и G20. Президент подчеркнул, что в этом вопросе важно сотрудничество всех стран, в том числе и на уровне ЕАЭС, поэтому Россия поддерживает совместный документ по борьбе с коронавирусом, подготовленный членами союза.

Говоря о ситуации с коронавирусом в России, Путин заявил, что по оценкам экспертов, пик заболеваемости в стране еще не пройден. Он напомнил, что во многих регионах России введен режим самоизоляции или карантин, а до 30 апреля в стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

«Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции», — добавил он.

Путин также отметил, что для минимизации негативных последствий пандемии, правительством выделены средства, общий объем которых составляет 1,2% ВВП. Для предотвращения оттока капитала налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета, была увеличена до 15%.

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