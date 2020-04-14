В России создали «забрало» для защиты медиков от COVID-19

Инженеры цифровой лаборатории FabLab Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» начали производство специального средства индивидуальной защиты для врачей, работающих с больными коронавирусом. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

Специальное «забрало» из прозрачного полимера поможет медперсоналу защитить лицо, включая глаза, и будет применяться в качестве дополнительного средства защиты. Рамка для защитного щитка изготовлена из биоразлагаемого пластика с помощью 3D-принтера. Продукт был разработан в рамках всероссийского волонтерского проекта «Мейкеры против COVID». Лаборатория планирует наладить выпуск до 1000 щитков в неделю. Врачи смогут воспользоваться первой партией экипировки от команды FabLab НИТУ «МИСиС» уже на этой неделе.

Однако у разработки имеются и недостатки.

«Даже при использовании сопел большого диаметра и откровенно экстремальных режимов работы принтера, на печать рамки для одного щитка уходит больше часа. Другим недостатком напечатанного на 3D-принтере изделия является его ограниченная способность к дальнейшей дезинфекции», — рассказал руководитель FabLab НИТУ «МИСиС» Владимир Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

В проекте «Мейкеры против COVID» приняли участие специалисты из разных регионов России, от Сибири и Забайкалья до Москвы. В Telegram создан создан рабочий чат с соответствующим названием, куда входят уже 2 тысяч участников — врачей и мейкеров-добровольцев. В онлайн-режиме мейкеры получают «техзадание», совместно корректируются форма изделий и режимы работы на станках.

«В проекте есть координаторы и общий реестр, куда вносится произведенный объем изделий и контактные данные команды мейкеров. Наша задача — оперативное производство, а распределение и дистрибуция масок происходит с помощью логистов проекта», — отметил Кузнецов.

По словам медработников, мейкерское средство защиты уже доказало свою эффективность в условиях инфекционных отделений российских больниц. Во-первых, маска предотвращает случайные прикосновения к лицу во время работы, во-вторых, защищает глаза, нос и рот от попадания частиц вируса. Преимуществом маски также является возможность ее многократного использования после дезинфекции, что в ситуации нехватки защитных средств играет важную роль.

Ранее 14 апреля в Москву из Китая были доставлены более 20 т гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Из провинции Хэйлунцзян. российской столице передали более 220 тыс. медицинских масок, более 100 тыс. перчаток, 2,5 тыс. одноразовых защитных костюмов, 5 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, более 200 тепловизоров и другие средства первой необходимости.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань и позже распространилась в большинстве стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

По данным на 14 апреля, в России число заболевших новым типом коронавируса превысило 21 тыс. За весь период эпидемии умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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