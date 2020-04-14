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В Москву прибыло более 20 т гуманитарного груза из Китая

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Китай передал России более 20 т гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса, груз прибыл в Москву во вторник, 14 апреля. Об этом сообщили в столичном департаменте внешнеэкономических и международных связей.

23 т груза российской столице безвозмездно направила провинция Хэйлунцзян.

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«Китайская сторона передала российской столице более 220 тыс. медицинских масок, более 100 тыс. перчаток, 2,5 тыс. одноразовых защитных костюмов, 5 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, более 200 тепловизоров и другие средства первой необходимости», — приводит ТАСС сообщение департамента.

Китай не первый раз направляет России гуманитарный груз для борьбы с COVID-19. Так, 2 апреля в РФ было поставлено 26 т медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, распределением полученной помощи занимался Центр им Н.И. Пирогова Минздрава.

Накануне, 13 апреля, самолет с помощью из КНР прибыл в Екатеринбург. Всего было поставлено 3 млн масок, 6 тыс. очков, 300 тыс. перчаток, 800 коробок с защитными костюмами. На Урале ожидают еще три самолета с грузом.

Россия, в свою очередь, также оказывала помощь Китаю в борьбе с COVID-19. Так, в середине марта в КНР был направлен военный самолет с 23 т гуманитарного груза.

РФ наравне с Китаем оказывает содействие и другим странам. В частности, помощь была направлена в Италию, где продолжают работу российские военные специалисты, а также в США. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Россия передала более 70 тыс. тест-систем. В ближайшее время дополнительная помощь будет оказана Сербии и Боснии и Герцеговине.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 119 тыс. человек.

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