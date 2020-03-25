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Путин поручил договориться со странами о повышении налога на дивиденды

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 25 марта поручил правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян. При этом он подчеркнул, что Москва в одностороннем порядке выйдет из таких договоров с теми государствами, кто не пойдет на повышение налогов на дивиденды.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

«Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом», — пояснил президент.

По словам главы государства, две трети таких средств, которые являются доходом конкретных физических лиц, облагаются реальной ставкой налога в 2%. «Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо», — заявил он.

В том же телеообращении Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства призвал жителей страны «побыть дома» в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Он указал, что в условиях распространения вируса мировая экономика находится под угрозой, и озвучил меры в поддержку российского малого и среднего бизнеса. Президент призвал не допустить всплеска безработицы в стране и отметил, что подобным компаниям нужно помочь сохранить сотрудников. Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС, и страховым взносам.

Помимо этого, он поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ. Также Центробанк должен предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

С обращением к гражданам Путин выступил в среду, 25 марта. Как объяснял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимость выступления возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.

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