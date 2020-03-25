Путин предложил облагать налогом проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Об этом глава государства заявил в среду, 25 марта, в ходе телеобращения к гражданам.

«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил он.

При этом глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Президент в ходе обращения также объявил следующую неделю — с 30 марта по 5 апреля нерабочей и перенес общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, а также рассказал о ряде других мер, принимаемых на фоне распространения коронавируса.

Ранее в этот же день стало известно, что глава государства выступит с обращением к гражданам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что такая необходимость возникла после прошедших накануне многочасовых совещаний. Первое было посвящено эпидемиологической ситуации в стране, а второе — непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.

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