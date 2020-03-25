Путин поручил снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для россиян, чья зарплата превышает минимальный размер оплаты труда.

Прежде всего это коснется работающих на малый и средний бизнес.

«Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза — с 30% до 15% — снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней — 30%», — сказал Путин в обращении к народу.

Также глава государства подчеркнул, что это не временная мера поддержки, а постоянная. Он отметил, что таким образом создается долгосрочный стимул для работодателей повышать заработную плату сотрудникам.

В этом же обращении президент предложил предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. В России, по данным на 25 марта, число заразившихся выросло до 658.

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