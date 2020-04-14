Правительство приостановило постановление о продаже масок компаниями с лицензиями

Правительство России приостановило действие постановления о продаже медицинских масок только компаниями с фармацевтической лицензией. Об этом говорится в соответствующем документе, сообщает 14 апреля ТАСС.

Этим же постановлением ограничивалась наценка на медицинские маски и определялась «Росхимзащита» «Ростеха» оператором, осуществляющим оптовую торговлю масками. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Документ подписан 13 апреля. В «Росхимзащите» подтвердили, что знакомы с постановлением. Там отметили, что принятие подобных решений остается прерогативой правительства.

«Наша задача — исполнять эти решения и поручения государства в целом», — сказали в компании.

3 апреля в Минпромторге сообщили «Известиям», что в России в сутки производится в среднем 1,6 млн медицинских масок. Работа организована на 20 предприятиях. Кроме того, Минпромторг организовал работу по пошиву медицинских масок на предприятиях легкой промышленности и предприятиях ФСИН.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21102 случаев заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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