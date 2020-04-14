У автомобилистов начнут проверять спецпропуска на въездах в Москву с 15 апреля
Начиная со среды, 15 апреля, все транспортные средства на въездах в Москву будут проверяться на наличие спецпропуска. Об этом предупредили в столичном ГУ МВД 14 апреля.
Наличие цифрового документа должно быть как у водителей, так и у пассажиров автотранспорта, пишет «РИА Новости». В связи с этим возможны затруднения в движении.
Граждан просят не выходить на улицу, а в случае необходимости совершить поездку, планировать время и маршрут.
С 15 апреле в Москве начинают действовать пропуска для передвижения на любом виде транспорта, в том числе велосипеде. Документ действителен только при предъявлении паспорта.
Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.
Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.
К вечеру 13 апреля было оформлено свыше 1,8 млн пропусков, 90% из них были поданы для совершения поездок на работу.
Ранее столичные власти предупредили о случаях мошенничества с оформлением пропусков.
По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21102 случаев заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.
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