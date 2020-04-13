Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособия по безработице на время кризиса

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице в России должны быть увеличены в кризисный период. Финансовая система страны выдержит такую нагрузку даже с учетом мер по поддержке экономики и граждан, озвученных ранее президентом Владимиром Путиным. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице», — заявил Кудрин в интервью телеканалу РБК 13 апреля.

По его словам, финансовая система страны в состоянии справиться с такой нагрузкой, несмотря на возросшую нагрузку в последние 2–3 месяца.

При этом на поддержку бизнеса глава Счетной палаты предлагает дополнительно выделить порядка 2–3 трлн рублей.

«Я бы пошел на то, чтобы дотировать компании на зарплату. Нужно выбрать принципы, как это сделать, подсмотреть, возможно, и на Западе. Разные страны со своими особенностями это делают. Это большие деньги, это могут быть сотни миллиардов рублей, может быть также больше триллиона», — резюмировал Кудрин.

Ранее, 13 апреля, стало известно, что правительство на этой неделе представит президенту дополнительные меры поддержки экономики.

8 апреля Путин провел совещание в формате видеоконференции по вопросам противодействия распространению коронавируса.

В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, касающихся в том числе подготовки медучреждений к приему пациентов с COVID-19, дополнительных выплат медикам, мер поддержки бизнеса, а также выплат безработным и семьям с детьми.

Для малого и среднего бизнеса будет снижен размер социальных взносов с 30 до 15% и введена отсрочка на полгода по страховым платежам и всем налогам, кроме НДС. Регионы составят список системообразующих предприятий, которым окажут дополнительную поддержку.

Путин заверил, что власти окажут поддержку отраслям экономики, пострадавшим от коронавируса, рынку труда, системе здравоохранения и гражданам в целом.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

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