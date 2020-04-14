Минфин призвал помочь ювелирной отрасли в условиях пандемии COVID-19

Министерство финансов России предложило во вторник включить ювелирную отрасль в список отраслей экономики, которые больше всего пострадали в условиях ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

«Соответствующее предложение направлено в Правительство РФ», — отмечается в сообщении, которое опубликовано на сайте ведомства 14 апреля.

По данным министерства, ситуация с COVID-19, ограничительные и иные мероприятия привели к падению спроса на ювелирные изделия на 90%.

«Отсутствие государственной поддержки ювелирной отрасли в текущих условиях приведет не только к значительному росту безработицы в этом секторе, но и к потере уникальных мастеров, обладающих специальными навыками и знаниями», — опасается Минфин, который курирует эту отрасль.

Сейчас в сфере производства ювелирных изделий занято 5 тыс. организаций и более 50 тыс. работников, а в торговле — свыше 15 тыс. и порядка 110 тыс. соответственно. 95% организаций являются представителями микро-, малого и среднего бизнеса.

Перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, утвержден постановлением правительства от 3 апреля. Позже кабинет министров расширил список.

13 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабминна этой неделе представит президенту России Владимиру Путину дополнительные меры поддержки экономики. Среди планируемых мер он отметил годовую отсрочку на уплату налогов и сборов для малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии сфер.

За минувшие сутки количество случаев коронавируса в России возросло на 2774, составив в общей сложности 21 102. За весь период погибли 170 пациентов, 1694 — вылечились.

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