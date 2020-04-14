Биржа трудна: ждать ли прямых выплат сотрудникам пострадавших отраслей

Во второй пакет антикризисных мер правительства могут войти прямые выплаты из бюджета сотрудникам предприятий из пострадавших отраслей. Об этом «Известиям» сообщил глава «Опоры России» Александр Калинин, принимающий участие в соответствующих совещаниях в кабмине и ведомствах. Планируется, что пособия будут на уровне минимального размера оплаты труда ( МРОТ ) —12,1 тыс. рублей. По словам президента бизнес-объединения, выплаты предотвратят массовые увольнения и выход сотрудников на биржу труда . На эти цели государству потребуется не менее 60 млрд рублей, причем платежи помогут предпринимателям удержаться на плаву и не принесут побочных эффектов для экономики в целом, заявили эксперты.

Вместо центра занятости

Вероятность того, что выплаты сотрудникам предприятий войдут во второй план кабмина по борьбе с коронавирусом, высока, заявил «Известиям» Александр Калинин . При этом он не уточнил, как будут перечислять средства, если такое решение будет принято — сначала в компанию или сразу работнику. Если в марте предприятия еще могли платить зарплаты, используя накопленные резервы, то в апреле им будет значительно сложнее это делать.

— Одно дело, когда ограничения в связи с коронавирусом действовали неделю, и совсем другое — остановка работы фактически на полтора месяца с учетом майских праздников, — мотивировал необходимость бюджетных дотаций глава «Опоры России».

Предполагается, что выплаты будут в размере МРОТ, отметил Александр Калинин. В каждом регионе свой минимальный размер оплаты труда, но в среднем по России он составляет 12,1 тыс. рублей . Такая материальная помощь позволит приостановить рост безработицы и поддержит фирмы во время простоя.

Биржа трудна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если предприятие сообщает сотруднику, что он не получит зарплату, за этим следует увольнение и выход на биржу труда. Прямые выплаты приостановили бы этот процесс, так как работнику всё равно, где получать компенсацию, в своей компании или на бирже, — пояснил президент «Опоры России».

Он также отметил, что размер пособия по безработице в столице в период пандемии составит 19,5 тыс. рублей, а в Московской области — 15 тыс. рублей в месяц. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил РБК, что количество граждан, оставшихся без работы, в этом году может увеличиться с 2,5 млн до 8 млн.

При этом правительство уже начало поддерживать предприятия в выплате зарплат. В начале апреля стартовала льготная программа кредитования бизнеса под 0% на эти цели . Банк России выделил на нее 150 млрд руб. Однако кредит покрывает только зарплату на уровне МРОТа и рассчитывается так: численность сотрудников предприятий умножается на минимальный размер оплаты труда в регионе и на срок займа.

В начале апреля кабмин утвердил девять сфер экономики, которые понесли наибольший ущерб из-за введения карантина. В их числе оказались авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги. Позже список расширили стоматологиями и кинотеатрами. Как уже писали «Известия», в него могут также включить непродуктовый ритейл. Ранее сообщалось, что второй пакет мер поддержки правительство должно представить до конца недели.

В Минфине заявили, что расширение перечня мер поддержки утверждается правительством. В кабмине уточнили, что информация о принятых решениях регулярно публикуется на сайте government.ru. В Минэкономразвития и Минтруде оперативно не ответили на запрос «Известий».

Краткосрочное улучшение

В отраслях, признанных наиболее пострадавшими, занято примерно 5 млн граждан, оценил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Исходя из размера МРОТ в среднем по стране, государству потребуется за месяц направить на прямые выплаты чуть больше 60 млрд рублей, рассчитал эксперт.

Для экономики в целом это несущественные деньги : они не вызовут ни всплеска инфляции, ни перекоса в конкуренции, ни других побочных эффектов, полагает Валерий Емельянов . А предприятиям такая помощь поможет удержаться на плаву и перезапуститься еще до лета, уверен он.

Прямое субсидирование зарплат в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях однозначно окажет краткосрочное позитивное воздействие на российскую экономику, заявил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов . Благодаря этим мерам будут сохранены рабочие места, обеспечен дополнительный спрос, снято социальное напряжение.

Однако в долгосрочной перспективе необходимо принимать более комплексные решения, отметил эксперт . В частности, могли бы помочь выкуп властями долей в наиболее значимых предприятиях, расширение выдачи государственных гарантий по кредитам для МСП, налоговое стимулирование, снижение административной нагрузки, уверен Дмитрий Орехов.

Биржа трудна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Прямые выплаты целесообразны, но вряд ли смогут кардинально изменить ситуацию с провалом совокупного спроса, прогнозирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович . Вероятно, они окажут лишь кратковременный позитивный эффект. Объемы поддержки стоит расширить: выплата от государства могла бы формироваться как часть (например, 60–80% или более 2/3) от зарплаты сотрудника, полагает эксперт.