Путин поручил оказать безвозмедную помощь малому и среднему бизнесу

Президент России Владимир Путин предложил оказать дополнительную помощь малому и среднему бизнесу. По его словам, предлагается предоставить прямую безвозмездную помощь от государства, деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат. Об этом российский лидер заявил в среду, 15 апреля.

Компании малого и среднего бизнеса получат по 12,1 тыс. рублей на сотрудника. Единственное обязательное условие для получения государственной помощи — сохранение максимальной занятости.