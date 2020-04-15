В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о выделении средств для бизнеса

Следует дождаться выступления президента России Владимира Путина на совещании с членами правительства, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут ввести из-за коронавируса. Об этом заявил журналистам 15 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке. Правительством различные варианты обсуждаются. Эта информация, скажем так, «слышу звон, не знаю, где он», — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли правительство собирается выделить на поддержку бизнеса 1 трлн рублей.

О том, что российские власти намерены выделить около 1 трлн рублей на поддержание экономики страны в условиях пандемии коронавируса, сообщали накануне СМИ со ссылкой на источники.

Отмечалось, что кабинет министров может потратить более 520 млрд рублей на антикризисные меры и еще 430 млрд — на госгарантии.

На поддержку малого и среднего бизнеса предполагается выделить более 100 млрд рублей. В эту сумму войдут предоставление предприятиям и торговым центрам отсрочки на шесть месяцев по уплате страховых взносов и расширение списка пострадавших отраслей.

На соцподдержку граждан предусмотрено 300 млрд рублей, а около 153 млрд — на зарплаты организациям в пострадавших отраслях — в размере одного МРОТа на сотрудника.

Также речь шла об обсуждении расширения программы беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и крупным предприятиям, чтобы не допустить безработицы.

1 апреля председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса.

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