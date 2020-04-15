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Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

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Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного градоначальника 15 апреля.

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«Президент дал поручение принять региональные меры (поддержки). Что тоже абсолютно правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть свои особенности. В соответствии с этим поручением и учитывая нарастание проблем в экономике, сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни правительство Москвы совместно с коммерческими банками запустит программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Также сотличные власти договорились со Сбербанком о предоставлении отсрочки на полгода по уплате основной суммы долга.

В рамках третьего пакета мер, предприятиям также будут предоставлены отсрочки по налогу на имущество и земельному налогу и компенсации по ним, по платежам за изменение цели предоставления земельных участков.. Кроме того будут перенесены выкупные платежи за недвижимость, выкупаемую у города.

В общей сложности, данными мерами смогут воспользоваться около 3,3 тыс. предпринимателей и порядка 4,3 тыс. организаций в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела, строительный и девелоперский бизнес, а также кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

Ранее в среду, президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Речь идет об оказании безвозмездной помощи малым и средним предприятиям, получении крупными компаниями беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, расширении списка системообразующих предприятий и предоставлении льготных кредитов для компаний из этого списка. Также предлагается выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний.

Ранее, 15 апреля, заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что более 7 млрд рублей будет направлено в качестве региональной выплаты для москвичей, потерявших работу во время эпидемии коронавируса.

На прошлой неделе Собянин отметил, что возможность предприятий работать в существующей эпидемиологической ситуации является главной мерой поддержки со стороны правительства.

В начале апреля власти Москвы представили меры поддержки для владельцев коммерческой недвижимости в столице.

В то же время Собянин заявил, что поддержка граждан и бизнеса может быть увеличена в случае необходимости. Он отметил, что меры поддержки реализовываются за счет средств Фонда социального страхования, работодателей и бюджета города.

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