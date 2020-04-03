Собянин заявил о возможности увеличения поддержки граждан и бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 апреля заявил, что поддержка граждан и бизнеса может быть увеличена в случае необходимости.

Меры поддержки реализовываются за счет средств Фонда социального страхования (ФСС), работодателей и бюджета города, рассказал мэр. Он напомнил, что целый пакет мер поддержки был анонсирован президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также «на уровне города».

«Дальше будем смотреть, как развиваться будет ситуация, и, конечно, поддерживать и бизнес, и граждан, которые находятся в такой сложной ситуации», — сказал Собянин в эфире Первого канала.

Также он рассказал, что люди в условиях нерабочих дней не остались без зарплат, а ФСС обеспечивает денежными средствами граждан старше 65 лет, находящихся на больничном, а также вернувшихся из-за границы москвичей, которые находятся на больничном.

25 марта Путин выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах поддержки населения и экономики, которые он предлагает принять на фоне распространения коронавируса.

27 марта Мишустин обозначил сроки начала выдачи беспроцентных кредитов бизнесу. Они должны начаться уже на этой неделе. Днем ранее Мишустин поручил кабмину в течение дня принять все решения, которые обозначил президент страны для борьбы с коронавирусом. Премьер отметил первоочередность мер по поддержке малого и среднего бизнеса.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля период нерабочих дней в России был продлен до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

30 марта стало известно, что правительство окажет адресную помощь компаниям из нескольких сфер в связи с распространением коронавируса. В частности, будет оказана помощь предприятиям из индустрии развлечений, общепита, туризма, культуры и физической культуры. Правительство поможет компаниям, работающим в автомобильных и авиационных сферах, а также фирмам, оказывающим бытовые услуги.