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Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо. К ним относятся строительная и сельскохозяйственная отрасли, пишет в пятницу, 3 апреля, РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.

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«Они относятся к предприятиям непрерывного цикла», — отметили в МКБ, пояснив, что такие компании продолжают работать и их финансовое положение не ухудшится.

Кроме того, эксперты выразили надежду, что меры правительства по поддержке малого и среднего бизнеса, а также активные действия банковского сообщества будут действенны и «помогут пережить непростой период».

Также в пятницу «Известия» сообщали, что в Совете Федерации предложили свой антикризисный план. Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов выступил за то, чтобы обязать институты развития в кризисный период направить свободные ресурсы на прямую поддержку экономики.

Также, по его мнению, госфонды должны просубсидировать зарплату работникам пострадавших отраслей в сегменте МСП и списать задолженность регионов перед федеральным бюджетом.

При этом, как стало известно ранее, Минэкономразвития готовит комплекс мер для поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, в особеннности общепита и гостиниц. Среди предложений — отсрочка по «телу» кредитов для отелей, разрешение работать без лицензии тем, у кого истек ее срок.

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