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Около 11 тыс. московских компаний освободят от арендных платежей

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Почти 11 тыс. московских компаний и предприятий будут освобождены от арендной платы на время простоя из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно из пресс-релиза департамента городского имущества, опубликованного в четверг, 2 апреля.

«Сегодня порядка 11 тыс. компаний, приостановивших свою работу для самоизоляции, арендуют недвижимость у города. Всем им мы даем возможность не оплачивать аренду до конца июня, что должно значительно сократить расходы в непростой для бизнеса период», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

По его словам, такое право получат компании, работающие в сфере культуры, спорта, общепита, торговли, бытовых услуг, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также гостиницы и туристические компании.

В ближайшие дни многие предприниматели получат соответствующие извещения с подробным перечнем документов, которые необходимо собрать для подачи в департамент в бумажном или электронном виде. При этом обращения можно будет подать даже после отмены режима повышенной готовности и самоизоляции до конца 2020 года, заявил руководитель ведомства Максим Гаман.

Ранее, 25 марта, во время обращения к нации президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

2 апреля Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса в России.

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