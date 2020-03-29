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Минпромторг спрогнозировал срок окончания кризиса потребрынка в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Кризис в сфере потребительского рынка в России продлится не менее полугода. Об этом говорится в письме главы Минпромторга Дениса Мантурова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

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«Ограничения, вводимые с 28 марта по 5 апреля 2020 года, связанные с ограничением работы ресторанов, кафе, баров и столовых, непродовольственных магазинов, торговых центров, а также последующий спад потребления, который продлится не менее полугода, приведут к финансовому краху предприятий», — приводит ТАСС выдержку из документа в воскресенье, 29 марта.

Такая ситуация сохранится при самом оптимистичном сценарии экономического развития России на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV2 и при условии принятия государством комплекса мер поддержки предприятий.

Ранее в этот же день первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что правительство России планирует начать программу помощи малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам, так как в условиях пандемии коронавируса предприятия испытывают большие финансовые потери. Поддержка будет заключаться в кредитовании предприятий без залога с покрытием либо 50%, либо 75% на условиях нулевой ставки сроком от шести до восьми месяцев.

25 марта во время обращения к народу президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

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