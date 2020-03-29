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Белоусов заявил о поддержке государством малого и среднего бизнеса

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Правительство России планирует начать программу помощи малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам, так как в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 предприятия испытывают большие финансовые потери. Об этом 29 марта заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

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«Программа получается очень дорогая для государства, но нам придется на это идти. Только для малых и средних предприятий, людям нечем платить зарплату», — отметил Белоусов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он также уточнил, что поддержка будет заключаться в кредитовании предприятий без залога с покрытием либо 50%, либо 75% на условиях нулевой ставки сроком от 6 до 8 месяцев.

По его словам, программа будет запущена в течение недели.

В этот же день Министерство промышленности и торговли России предложило меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса. Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%.

25 марта во время обращения к народу президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

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