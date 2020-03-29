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В Москве почти 40% тяжело заболевших коронавирусом моложе 40 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Москве почти 40% инфицированных коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), моложе 40 лет. Об этом сообщает оперативный штаб в воскресенье, 29 марта.

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Отмечается, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых людей.

«Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных — 45%. 15% тяжелых пациентов меньше 40 лет», — рассказали «Интерфаксу».

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус опасен для людей всех возрастов.

Вуйнович отметила, что молодежь заболевает гораздо меньше, «но всё равно всех надо беречь». Она также согласилась с оценкой главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико о том, что к маю распространение коронавируса в России пойдет на спад. В то же время она подчеркнула, что многое зависит от поведения людей, пишет «Газета.ру».

29 марта в России за сутки зарегистрировали 270 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 1534. При этом 1014 случаев коронавируса зафиксированы в Москве.

Корона

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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