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Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.

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«Ограничить максимальную ставку кредитования 8%. <...> Предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнения ковенант (обязательств для заемщиков. — Ред.) по кредитным договорам», ― говорится в тексте документа. Его слова приводит ТАСС.

Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%. По его мнению, при оптимистичном сценарии развития такая ситуация может продлиться до шести месяцев.

Глава Минпромторга подчеркнул, что в связи со сложившейся обстановкой, однако, государственные пособия для уволенных и рабочих предприятий потребительского рынка в отпусках должны составлять до 80% от их зарплат. Также Мантуров заявил о необходимости снизить ставки эквайринга (возможности принимать оплату безналичным методом. — Ред.) для всей розничной торговли в России.

Ранее, 25 марта, во время обращения к нации президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Помимо прочего, для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку, неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства организаций объявлена нерабочей.

24 марта стало известно, что в связи с коронавирусом в России могут возрасти максимальные цены на автомобили для попадания под программу льготного кредитования с 1 до 1,5 млн рублей.

коронавирус

В России, по данным на 29 марта, инфицированы 1534 человека. Из больниц выписали 64 пациентов, восемь умерли.

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