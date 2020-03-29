Песков опроверг сообщения о переходе на «удаленку»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что он перешел на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в воскресенье, 29 марта.

«Меня никуда не переводили», — сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в этот же день на сайте vesti.ru сообщалось, что Песков давал интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в дистанционном формате. До этого пресс-секретарь президента всегда общался с журналистами передачи вживую.

Как рассказали представители телеканала, на столе у Пескова во время интервью лежали градусник для бесконтактного измерения температуры, банка с дезинфицирующим средством и папка с материалами по коронавирусной инфекции, пишет «Газета.ру».

25 марта в своем обращении к россиянам президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. После этого Песков уточнил, что те, кто был переведен на удаленный режим работы, в этот период продолжат выполнять свои обязанности.

В России, по последним данным, инфицированы 1534 человек. Из больниц выписали 64 пациентов, восемь умерли.

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