Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России

Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

В перечне поручений предусмотрены необходимые шаги для обеспечения предложений, озвученных главой государства в обращении к россиянам 25 марта.

Президент поручил до 30 марта обеспечить полугодовую отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса. В этот же срок должно быть организовано снижение до 15% страховых взносов микропредприятиям, пострадавшим от коронавируса.

С 1 апреля правительству поручено внести в законы изменения, позволяющие начать выплачивать по 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на маткапитал, установить минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда и максимальный размер пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда.

Также глава государства дал Госдуме поручение ускорить принятие законопроекта о внесудебном порядке признания гражданина банкротом, обеспечив повышение доступности этой процедуры для малообеспеченных.

Кроме того, глава государства поручил установить ставку налога на доходы физических лиц в размере 13% в отношении процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в российских банках, а также в виде процента (купона) по ценным бумагам, применяемой к доходу, полученному от соответствующего вложения, размер которого превышает 1 млн рублей в год. Также он велел внести в международные договоры об избежании двойного налогообложения изменения, предусматривающие налогообложение по ставке 15% доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, а в случае недостижения договоренностей о внесении соответствующих изменений прекратить действие таких договоров.

Ранее в обращении к населению Путин заявил, что из-за вспышки коронавируса под угрозой оказалась вся мировая экономика, поэтому власти будут принимать меры для стабилизации экономической ситуации в России.