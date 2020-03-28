СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы. Итальянская версия издания Huffington Post опросила жителей разных городов страны, как карантин повлиял на их финансовое положение.

Автор статьи Габриэлла Серами отмечает, что обстановка в стране накаляется.

«Без денег трудно сидеть дома. Это касается тех, у кого есть работа, но они еще ни евро не получили от Фонда гарантирования выплаты зарплаты. Тех, у кого работы нет. Армии тех, кто работает в черную и не может больше выполнять заказы, чтобы как-то сводить концы с концами», — пишет автор.

Жители разных регионов и городов Италии жалуются, что практически голодают, так как у них нет денег и работы.

«У нас больше не осталось ни евро, мы так не протянем еще одну неделю», — рассказывает житель из Палермо и просит у премьер-министра Конте немедленных ответов, в противном случае «начинается революция».

«Я больше не выдерживаю, я банкрот, нас морят голодом», — вторит ему Малиелиса, мелкий предприниматель из Бари. Еще одна жительница Бари приглашает домой: «Пожалуйста, идите в дом, чтобы посмотреть. У меня ничего не осталось. Я должна есть».

Пока еще не вспыхнули массовые протесты, но всё больше в разных городах Италии супермаркеты вынуждены прибегать к помощи полиции, чтобы забрать у людей продукты, за которые они не хотят платить.

«Попробуйте спросить у них: почему же вы больше не поете?» — резюмирует автор.

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тыс., за сутки скончались 889 человек, заявил в субботу, 28 марта, глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. 27 марта число погибших за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек.

Высок показатель инфицированных и среди итальянских медиков — 9% от числа зараженных. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Италии, достигло 6,5 тыс. человек. Количество летальных исходов среди работников медучреждений достигло 51.