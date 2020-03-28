Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Кремль и Дом правительства отключили подсветку в «Час Земли»
Мир
Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
Мир
Первый случай заражения COVID-19 выявили в ЛНР
Мир
КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
Общество
Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса
Сюжет:

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

0
Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы. Итальянская версия издания Huffington Post опросила жителей разных городов страны, как карантин повлиял на их финансовое положение.

Гарантированный расход: поможет ли мировой экономике антикризисный план США
Эти меры не смогут предотвратить рецессию, но помогут ее пережить гражданам и бизнесу

Автор статьи Габриэлла Серами отмечает, что обстановка в стране накаляется.

«Без денег трудно сидеть дома. Это касается тех, у кого есть работа, но они еще ни евро не получили от Фонда гарантирования выплаты зарплаты. Тех, у кого работы нет. Армии тех, кто работает в черную и не может больше выполнять заказы, чтобы как-то сводить концы с концами», — пишет автор.

Жители разных регионов и городов Италии жалуются, что практически голодают, так как у них нет денег и работы.

«У нас больше не осталось ни евро, мы так не протянем еще одну неделю», — рассказывает житель из Палермо и просит у премьер-министра Конте немедленных ответов, в противном случае «начинается революция».

«Я больше не выдерживаю, я банкрот, нас морят голодом», — вторит ему Малиелиса, мелкий предприниматель из Бари. Еще одна жительница Бари приглашает домой: «Пожалуйста, идите в дом, чтобы посмотреть. У меня ничего не осталось. Я должна есть».

Пока еще не вспыхнули массовые протесты, но всё больше в разных городах Италии супермаркеты вынуждены прибегать к помощи полиции, чтобы забрать у людей продукты, за которые они не хотят платить.

«Попробуйте спросить у них: почему же вы больше не поете?» — резюмирует автор.

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тыс., за сутки скончались 889 человек, заявил в субботу, 28 марта, глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. 27 марта число погибших за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек.

Высок показатель инфицированных и среди итальянских медиков — 9% от числа зараженных. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Италии, достигло 6,5 тыс. человек. Количество летальных исходов среди работников медучреждений достигло 51.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сальвини пригрозил выходом Италии из Евросоюза
В городах Италии прозвучал гимн РФ после доставки гуманитарной помощи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020