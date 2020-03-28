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Сальвини пригрозил выходом Италии из Евросоюза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Серебряков
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Бывший вице-премьер Италии, лидер наиболее популярной в стране партии «Лига» Маттео Сальвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по борьбе с коронавирусом и пригрозил выходом страны из ЕС.

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Политик возмутился тем, что в ситуации пандемии Евросоюз «берет еще 15 дней, для того чтобы решить, что делать и кому и как помогать, если помогать».

«Это вовсе не союз, это гнездо змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, а потом подумаем о Европе. И, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив», — сказал Сальвини онлайн-изданию Affaritaliani.it.

Вечером 27 марта стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе совещания 27 лидеров ЕС отклонил проект итогового документа относительно мер по преодолению последствий пандемии коронавируса. Он дал коллегам десять дней, для того чтобы найти «адекватное решение, соответствующее остроте чрезвычайной ситуации».

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и в конце прошлой недели опередила Китай по количеству жертв.

По данным сайта Worldometer на ночь 28 марта, в Италии выявлено 86,4 тыс. случаев коронавируса, умерли 9134 человека.

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