Названо соотношение вложений государства и частного сектора в ТОРы

Соотношение вложенных государством и частным бизнесом денег в развитие территорий опережающего развития (ТОР) составило 1:34. Об этом «Известиям» рассказали в корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ).

Из федерального бюджета на создание инфраструктуры в ТОРах израсходован 21 млрд рублей, а резиденты 20 территорий за пять лет инвестировали 711 млрд рублей.

При этом эффективным показателем бюджетных расходов считается 1:10: когда на один рубль государственных денег приходится десять частных. В КРДВ отметили, что такой показатель был отмечен в 2017 году.

По словам руководителя группы региональных рейтингов АКРА Елены Анисимовой, если сейчас он на уровне 34 рублей, то это явно выше ожиданий.

Лидерами по объему инвестиций стали зоны развития, расположенные в Амурской области, Приморском крае и Якутии. Так, в 2019 году прирост вложений в диапазоне от 2 до 3,9 раза отмечен в ТОРах «Свободный», «Большой камень» и «Южная Якутия» — до 422 млрд, 116,7 млрд и 41,8 млрд рублей соответственно.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 2 апреля.