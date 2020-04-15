На поддержку потерявших работу москвичей выделено 7 млрд рублей

Правительство Москвы выделило 7 млрд рублей на поддержку жителей города, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по экономике в среду, 15 апреля.

«На поддержку потерявших работу москвичей город дополнительно выделил уже 7 миллиардов рублей. Деньги направят жителям столицы, которые остались без работы из-за пандемии», — цитирует сообщение штаба «РИА Новости».

Для получения мер поддержки необходимо встать на биржу труда онлайн и оставить необходимые реквизиты. После этого выплата в размере 19 500 рублей поступит на карту в течение 3-5 дней.

Отмечается, в городе также действуют меры поддержки для пенсионеров, семей с детьми, а также для малого и среднего бизнеса.

В штабе подчеркнули, что главной задачей московское правительство называет сохранение заработной платы тем, кто находится на самоизоляции. В частности, бизнес может получить беспроцентные кредиты. Для этого под нулевую ставку в Центральном банке РФ зарезервировано 150 млрд рублей.

10 апреля сообщалось, что москвичам, которые потеряли работу из-за коронавируса, упростили порядок получения выплат. Теперь оформить их можно в электронном виде без прохождения собеседований.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «региональная компенсационная» выплата безработным жителям столицы из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса, составит 19,5 тыс. рублей.

Выплаты смогут получить те сотрудники, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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