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Безработным москвичам упростили порядок получения выплат

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москвичам, которые потеряли работу из-за коронавируса, упростили порядок получения выплат. Теперь оформить их можно в электронном виде без прохождения собеседований.

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Присвоение статуса безработного и начисление выплаты осуществится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления.

Оформить пособие можно на портале www.czn.mos.ru. Необходимо заполнить онлайн-форму, прикрепить электронные копии страниц паспорта и трудовой книжки (для подтверждения факта увольнения) и добавить информацию о несовершеннолетних детях.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «региональная компенсационная» выплата безработным жителям столицы из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса, составит 19,5 тыс. рублей.

Выплаты смогут получить те сотрудники, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней.

31 марта заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что за получением пособия по безработице обратились 10 тыс. человек.

В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. В регионах страны введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан независимо от возраста, а период до 30 апреля был объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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