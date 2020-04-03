Набиуллина оценила риск роста безработицы в России

Банк России видит риски роста безработицы в России, но пока точные прогнозы давать рано. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, всё будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

«Действительно, негативное влияние коронавируса, закрытие деятельности ряда предприятий бизнеса могут приводить к некоторому росту безработицы», — заявила она на онлайн пресс-конференции в пятницу, 3 апреля.

Набиуллина напомнила, что на начало этого года в России уровень безработицы находился на историческом минимуме.

«Мы знаем, что ограничительные меры во многом будут устанавливаться субъектами РФ, поэтому сейчас оценки делать сложно», — отметила Набиуллина.

Ранее 30 марта Центробанк сообщил, что в России уровень безработицы обновил исторический минимум, составив 4,4% против 4,5% в январе. На снижение уровня безработицы повлияли уменьшение численности рабочей силы ввиду долгосрочных демографических тенденций и сокращение численности безработных за счет людей, которые перестали искать работу.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Позже 2 апреля российский лидер продлил этот период до 30 апреля.

По данным оперштаба на 3 апреля, в 78 регионах России выявлено 4149 случаев коронавируса. За весь период умерли 34 пациента, выздоровел 281 человек.

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