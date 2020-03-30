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ЦБ заявил об историческом минимуме безработицы в феврале

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В феврале в России уровень безработицы обновил исторический минимум и составил 4,4% против 4,5% в январе. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии «Экономика: факты, оценки, комментарии», опубликованном на сайте Банка России в понедельник, 30 марта.

На снижение уровня безработицы повлияли уменьшение численности рабочей силы, вызванной долгосрочными демографическими тенденциями, и сокращение численности безработных за счет людей, которые перестали искать работу.

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Ранее в марте Минэкономразвития также сообщало, что уровень безработицы с исключением сезонного фактора в феврале достиг исторического минимума — 4,4%. Согласно отчету министерства, общее число безработных с исключением сезонности снизилась на 23,5 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до –6,3% год к году.

В соответствии с постановлением правительства России от 30 марта минимальная величина пособия по безработице на 2020 год составляет 1,5 тыс. рублей, а максимальная — 12,13 тыс. рублей.

По итогам ноября 2019 — января 2020 года высокий уровень безработицы наблюдался в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне. Меньше всего безработных в Москве,Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, а также в Подмосковье.

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