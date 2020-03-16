Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем безработицы

Наиболее высокий уровень безработицы по итогам ноября 2019 года — января 2020 года зафиксирован в Ингушетии (26,3%), Северной Осетии (13,6%), Чечне (13,5%). Такие данные приводятся в исследовании «РИА Новости».

Кроме северокавказских республик, также высокие показатели безработицы зафиксированы на Алтае (12,9%) и в Туве (11,8%).

Согласно исследованию, самая благоприятная ситуация наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге: по 1,5%. Также в пятерку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,3%) и Московская область (2,6%).

8 ноября 2019 года правительство России установило размеры пособий по безработице. В 2020 году они составят от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей или до 11 280 рублей для «предпенсионеров».