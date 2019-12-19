Служба занятых: официальных безработных станет на 20% больше

Число россиян, зарегистрированных на бирже труда, может вырасти до 900 тыс. человек к 2021 году. Это на 20% выше показателя 2019-го. Такие данные представлены в прогнозе Минтруда, с которым ознакомились «Известия». В ведомстве рассчитывают, что этот эффект даст модернизация служб занятости. В остальном ситуация на рынке труда останется стабильной, следует из прогноза чиновников: большинство показателей будут меняться лишь в пределах 5%.

Службам расширяют имидж

В целом в 2019 году на бирже труда были зарегистрированы 750 тыс. человек, указано в документе. Если анализировать данные ежемесячных отчетов, видно, что на 1 декабря этот показатель был ниже — 665 тыс. человек, но в течение года число официальных безработных колебалось от 645 тыс. в ноябре до 818 тыс. в апреле. Уточним, речь идет о людях, состоящих на учете в государственных службах занятости, а не обо всех ищущих доходное занятие. Специалисты называют этот вид безработицы регистрируемой.

В Минтруде ожидают, что в следующем году число вставших на учет на бирже труда вырастет до 800 тыс. человек. В 2021-м оно увеличится до 900 тыс. человек, а в 2022-м сохранится на этом уровне, указано в документе.

без Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Помимо регистрируемой безработицы, чиновники оценивают и безработицу по стандартам Международной организации труда (МОТ). Этот показатель отражает долю людей, которые ищут доходное занятие и готовы выйти на работу, его определяют с помощью опросов. Сейчас в России уровень безработицы по методологии МОТ — 4,6% от рабочей силы, или 3,4 млн человек. Абсолютный показатель в ближайшие годы не превысит эту величину, а относительный может даже упасть до 4,5%, указали чиновники в прогнозе.

Таким образом, получается, Минтруд ждет, что число безработных фактически значительно не изменится, но все больше людей будут искать место не в интернете и через знакомых, а в службе занятости. Улучшать ее имидж и повышать эффективность начали еще с этого года, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. По словам чиновников, внедрение в работу служб организационных и технологических инноваций предусмотрено нацпроектом «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Речь в том числе о новых цифровых и платформенных решениях.

без Фото: РИА Новости/Александр Алпаткин

Другие показатели рынка труда в ближайшие три года значительно меняться не будут, следует из прогноза. Чуть увеличится число занятых в экономике россиян (в пределах 1% до 2022 года) и трудовых мигрантов (плюс 5%), несколько сократится количество работающих пенсионеров (меньше чем на 1%). Большинство работников по-прежнему будут заняты в торговле, ремонте авто, на обрабатывающих производствах и в строительстве.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» подчеркнули, что данные, приведенные в прогнозе баланса трудовых ресурсов, — оценочные и впоследствии могут быть скорректированы.

Спасибо, мы сами

По данным обследования, проведенного Росстатом, в сентябре этого года 22,4% безработных использовали в качестве способа поиска работы запросы в органы службы занятости населения, 69,9% безработных — обращение к друзьям, родственникам и знакомым. При этом среднее время поиска места составляло более полугода.

без Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

От трех до шести месяцев работу обычно ищут только топ-менеджеры, для более низких позиций он гораздо ниже, пояснил «Известиям» основатель SuperJob Алексей Захаров, опираясь на статистику сервиса. Цикл поиска работы на средние управленческие позиции, как правило, не превышает месяца, добавил эксперт. На типовые должности люди устраиваются быстро: например, водитель или продавец может найти место за день, у специалистов высокой квалификации (например, программистов) может уйти неделя-две, но большую часть времени займет выбор. Сейчас для россиян основная мотивация идти в центр занятости _ получение пособия по безработице, уверен Алексей Захаров.

Прогноз по увеличению числа людей на бирже труда может быть продиктован продолжением пенсионной реформы, не исключил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Однако официальная статистика даже о безработице по методологии МОТ слишком оптимистична, полагает эксперт. Около 840 тыс. человек в стране трудятся неполную рабочую неделю или неполный день, а также находятся в вынужденных отпусках без оплаты, но статистически они заняты. Кроме того, многие люди уже отчаялись найти место, поэтому при опросах не сообщают о поиске и в статистическую выборку безработных не попадают.

без Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Последнюю теорию подтверждают и данные Росстата: в ведомстве наблюдают тенденцию увеличения «потенциальной рабочей силы». Сюда относят людей, которые не трудоустроены, выражают заинтересованность в получении оплачиваемой работы, но сейчас по каким-либо причинам не могут активно искать место или не готовы приступить к работе, пояснили в пресс-службе статистического ведомства. Там сообщили «Известиям», что численность потенциальной рабочей силы по итогам января-ноября 2019 составляет 1,6 млн человек. За весь прошлый год показатель был равен 1,1 млн, в 2017-м — также 1,1 млн.