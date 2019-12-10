Неделя пролетела: четырехдневку отложили на неопределенный срок

Обсуждение перспектив введения в России четырехдневной рабочей недели отложено на неопределенный срок. Консультации по этому вопросу должны были пройти в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако, как выяснили «Известия», на обсуждение идеи времени не нашлось, а новых дедлайнов пока не назначено. Скорее всего, в итоге чиновники откажутся от этой дискуссии, поскольку стало очевидно, что в ближайшие годы воплотить идею в жизнь без экономических потерь невозможно, говорят эксперты.

Пункт «Проведение консультаций по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели» был включен в план работы российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК) на второе полугодие 2019-го. Согласно документу, вопрос должны были рассмотреть в ноябре на заседаниях рабочих групп РТК. Как правило, это непубличные совещания, однако их не состоялось. Об этом рассказали «Известиям» два источника, которые знакомы с ходом работы комиссии. Подтвердили информацию и в секретариате РТК. Там сказали, что вопрос не успели рассмотреть из-за высокой загруженности рабочих групп. Новая дата консультаций не назначена — она «будет определена с учетом готовности социальных партнеров» (союзов работодателей и профсоюзов), добавили в секретариате.

Вопрос о сокращении рабочей недели перешел к российской трехсторонней комиссии после того, как его по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева рассматривал Минтруд. О том, что четырехдневка может быть перспективной, глава кабмина заявил еще в июне, когда выступал на Международной конференции труда. Вернувшись из Женевы, Дмитрий Медведев официально поручил изучить идею Министерству труда, выяснили «Известия» летом. В октябре Минтруд сообщил, что в ходе обсуждения с другими ведомствами, объединениями профсоюзов и работодателей было «предложено продолжить рассмотрение темы на площадке российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». В комиссии планировалось создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости, также говорилось в пресс-релизе ведомства. По данным источников «Известий», такая группа пока не создана.

В самом докладе Минтруда о четырехдневке четкого за или против в отношении инициативы не читалось. С одной стороны, может вырасти производительность, у граждан будет больше времени на семью и занятия спортом, но с другой — есть риск повышения издержек и, следовательно, себестоимости продукции, рассуждали чиновники.

К дискуссии подключалось и Минэкономразвития: там говорили, что новый режим работы можно опробовать на одном из предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Но пока ни в одной из компаний на это не согласились.

В результате проработки вопроса стало понятно, что российский бизнес не готов сокращать рабочую неделю и в ближайшее время рассмотрение идеи четырехдневки не имеет смысла, полагает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

— Уже ясно, что сокращение рабочего времени без сокращения фонда оплаты труда приведет к росту цен и поставит в невыгодные условия наши компании относительно зарубежных. Усугубит четырехдневная рабочая неделя и проблему нехватки высококвалифицированной рабочей силы, — отметил эксперт.

При этом законодательство не запрещает предприятиям сокращать трудовое время самостоятельно, добавил он. В национальной практике такие прецеденты уже есть: как правило, предприятия предлагают сотрудникам работать меньше из-за снизившегося числа заказов, напомнил Александр Сафонов. Правда, это пропорционально сказывается и на доходах сотрудников.

При обсуждении четырехдневной рабочей недели многие эксперты дали понять, что сокращение трудового времени пока неактуально, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

— Это задача не сегодняшнего дня. Более того, для ее решения пока нет реальных предпосылок вроде прорывного роста производительности или роботизации большинства предприятий. Видимо, пришло понимание, что обсуждение стоит отложить до лучших времен, — предполагает специалист.

Как писали «Известия», 40% россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни.

Тем не менее пока опрошенные не особо верят, что в ближайшие 3–5 лет четырехдневка станет реальностью — об этом заявили 60% респондентов. 27%, напротив, считают, что появление дополнительного выходного в эти сроки вполне возможно.