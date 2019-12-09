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Пусть меня переучат: предпенсионеры собрались в веб-дизайнеры и повара

В этом году пожилые люди чаще предпочитали освоить новую профессию, чем повысить квалификацию по старой
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело стали самыми востребованными направлениями переобучения у предпенсионеров. Таковы результаты стартового для программы 2019 года, рассказали «Известиям» в академии WorldSkills Russia. Также в десятке популярных компетенций оказались парикмахерское искусство и эстетическая косметология. Пожилые дамы могли прийти на такое обучение скорее ради удовольствия, чем для старта новой карьеры, подозревают эксперты.

Возможность бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию появилась у предпенсионеров в этом году – это часть проекта «Старшее поколение» (входит в нацпроект «Демография»). Часть учеников занимается на базе академии WorldSkills, часть — службы занятости направляют в иные организации.

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Предпенсионеры чаще предпочитают осваивать новую специальность с нуля, а не повышать квалификацию в той сфере, где уже работали, заметили академии WorldSkills.

Наиболее востребованной компетенцией оказалась «Веб-дизайн и разработка» — ее выбрали 7% пожилых учеников. На втором месте — дошкольное образование (6%), на третьем — поварское дело (5%). Также в топ-10, по данным академии, вошли графический дизайн, электромонтаж, парикмахерское искусство (везде по 4%), ремонт и обслуживание легковых автомобилей, предпринимательство, эстетическая косметология и IT-решения для бизнеса на платформе 1C (по 3%).

Большинство решивших освоить новую профессию — женщины (72%), свидетельствует статистика WorldSkills. Больше половины (55%) пришедших на курсы предпенсионеров имели высшее образование, треть (33%) заканчивали колледж или техникум, остальные — только школу.

Помимо академии WorldSkills, на обучение предпенсионеров определяют и центры занятости. С их помощью в проекте чаще участвуют сотрудники, направленные на курсы повышения квалификации работодателями, рассказали в пресс-службе Минтруда. Граждане, самостоятельно обратившиеся в службы занятости населения, обучаются по профессиям, востребованным на региональных рынках труда, добавили там. В пресс-службе Минтруда привели 104 примера таких профессий, в том числе водителя (категорий A, B, C, D), медсестры, экскурсовода. Также предпенсионерам доступны программы «Менеджмент общественного питания» или «Управление проектами для специалистов промышленного предприятия».

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Сейчас бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию могут те, кому осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию по старости. В большинстве случаев это мужчины старше 58 лет и женщины от 53 лет, однако при праве на досрочное завершение карьеры возраст может быть и ниже. Со следующего года в программе смогут принять участие граждане старше 50 лет.

Предпенсионеры, освоившие веб-дизайн, с высокой долей вероятности будут востребованными работниками, полагает директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов.

— В сфере IT сейчас ощутимый дефицит кадров, поэтому при должном уровне подготовки трудоустроиться довольно легко. Однако именно в веб-разработке скорее более распространена так называемая «платформенная» занятость: люди выполняют заказы через сервисы поиска профессионалов (типа «Профи.ру», «Яндекс.Мастер») и сайты для фрилансеров. В случае с пожилыми людьми это, вероятно, даже удобнее, — отметил эксперт.

Педагогов и «синих воротничков» в стране также не хватает, что вполне оправдывает выбор направлений дошкольного воспитания, электромонтажа или ремонта авто, сказал Федор Прокопов. А вот в случае с теми, кто осваивал поварское дело, парикмахерское искусство или эстетическую косметологию нельзя исключать вероятности, что люди прошли обучение скорее для собственного удовольствия, нежели для работы по профессии.

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Даже несмотря на актуальные компетенции, с дискриминацией по возрасту со стороны работодателей довольно часто сталкиваются люди, еще не достигшие даже 50 лет, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Поэтому и прошедшие обучение или повышение квалификации предпенсионеры могут встретиться со сложностями в трудоустройстве, считает он. Формально права возрастных сотрудников защищены: в Уголовном кодексе есть статья за увольнение или отказ в найме на работу предпенсионера. Но на практике доказать дискриминационный мотив по возрасту почти невозможно, говорит Александр Сафонов.

Ежегодно до 2024-го на программу обучения людей предпенсионного возраста из бюджета будет выделяться порядка 5 млрд рублей. В итоге повысить квалификацию смогут около 450 тыс. пожилых россиян. Как правило, учеба длится три месяца или меньше. Перечень конкретных курсов отличается в разных регионах.

Как сообщали «Известия», по данным Минтруда, с начала года по 1 ноября службы занятости отправили на обучение новым профессиям и повышение квалификации 88,6 тыс. предпенсионеров.

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