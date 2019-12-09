Пусть меня переучат: предпенсионеры собрались в веб-дизайнеры и повара

Веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело стали самыми востребованными направлениями переобучения у предпенсионеров. Таковы результаты стартового для программы 2019 года, рассказали «Известиям» в академии WorldSkills Russia. Также в десятке популярных компетенций оказались парикмахерское искусство и эстетическая косметология. Пожилые дамы могли прийти на такое обучение скорее ради удовольствия, чем для старта новой карьеры, подозревают эксперты.

Возможность бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию появилась у предпенсионеров в этом году – это часть проекта «Старшее поколение» (входит в нацпроект «Демография»). Часть учеников занимается на базе академии WorldSkills, часть — службы занятости направляют в иные организации.

Предпенсионеры чаще предпочитают осваивать новую специальность с нуля, а не повышать квалификацию в той сфере, где уже работали, заметили академии WorldSkills.

Наиболее востребованной компетенцией оказалась «Веб-дизайн и разработка» — ее выбрали 7% пожилых учеников. На втором месте — дошкольное образование (6%), на третьем — поварское дело (5%). Также в топ-10, по данным академии, вошли графический дизайн, электромонтаж, парикмахерское искусство (везде по 4%), ремонт и обслуживание легковых автомобилей, предпринимательство, эстетическая косметология и IT-решения для бизнеса на платформе 1C (по 3%).

Большинство решивших освоить новую профессию — женщины (72%), свидетельствует статистика WorldSkills. Больше половины (55%) пришедших на курсы предпенсионеров имели высшее образование, треть (33%) заканчивали колледж или техникум, остальные — только школу.

Помимо академии WorldSkills, на обучение предпенсионеров определяют и центры занятости. С их помощью в проекте чаще участвуют сотрудники, направленные на курсы повышения квалификации работодателями, рассказали в пресс-службе Минтруда. Граждане, самостоятельно обратившиеся в службы занятости населения, обучаются по профессиям, востребованным на региональных рынках труда, добавили там. В пресс-службе Минтруда привели 104 примера таких профессий, в том числе водителя (категорий A, B, C, D), медсестры, экскурсовода. Также предпенсионерам доступны программы «Менеджмент общественного питания» или «Управление проектами для специалистов промышленного предприятия».

Сейчас бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию могут те, кому осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию по старости. В большинстве случаев это мужчины старше 58 лет и женщины от 53 лет, однако при праве на досрочное завершение карьеры возраст может быть и ниже. Со следующего года в программе смогут принять участие граждане старше 50 лет.

Предпенсионеры, освоившие веб-дизайн, с высокой долей вероятности будут востребованными работниками, полагает директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов.

— В сфере IT сейчас ощутимый дефицит кадров, поэтому при должном уровне подготовки трудоустроиться довольно легко. Однако именно в веб-разработке скорее более распространена так называемая «платформенная» занятость: люди выполняют заказы через сервисы поиска профессионалов (типа «Профи.ру», «Яндекс.Мастер») и сайты для фрилансеров. В случае с пожилыми людьми это, вероятно, даже удобнее, — отметил эксперт.

Педагогов и «синих воротничков» в стране также не хватает, что вполне оправдывает выбор направлений дошкольного воспитания, электромонтажа или ремонта авто, сказал Федор Прокопов. А вот в случае с теми, кто осваивал поварское дело, парикмахерское искусство или эстетическую косметологию нельзя исключать вероятности, что люди прошли обучение скорее для собственного удовольствия, нежели для работы по профессии.

Даже несмотря на актуальные компетенции, с дискриминацией по возрасту со стороны работодателей довольно часто сталкиваются люди, еще не достигшие даже 50 лет, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Поэтому и прошедшие обучение или повышение квалификации предпенсионеры могут встретиться со сложностями в трудоустройстве, считает он. Формально права возрастных сотрудников защищены: в Уголовном кодексе есть статья за увольнение или отказ в найме на работу предпенсионера. Но на практике доказать дискриминационный мотив по возрасту почти невозможно, говорит Александр Сафонов.

Ежегодно до 2024-го на программу обучения людей предпенсионного возраста из бюджета будет выделяться порядка 5 млрд рублей. В итоге повысить квалификацию смогут около 450 тыс. пожилых россиян. Как правило, учеба длится три месяца или меньше. Перечень конкретных курсов отличается в разных регионах.

Как сообщали «Известия», по данным Минтруда, с начала года по 1 ноября службы занятости отправили на обучение новым профессиям и повышение квалификации 88,6 тыс. предпенсионеров.