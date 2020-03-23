Сезонно скорректированный уровень безработицы в РФ обновил минимум

Уровень безработицы с исключением сезонного фактора в феврале обновил исторический минимум, составив 4,4%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности», опубликованном в понедельник, 23 марта.

Так, численность занятого населения с исключением сезонного фактора снизилась на 203,2 тыс. человек, а в годовом выражении после январского роста — на 0,5% год к году.

Общая численность безработных с исключением сезонности снизилась на 23,5 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -6,3% г/г.

«В результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонности продолжила снижение (-226,7 тыс. человек), в годовом выражении снижение ускорилось до -0,8% г/г после околонулевой динамики в январе», — сказано в документе.

21 марта, делая прогноз на ближайшее время, глава ведомства Максим Решетников допускал обострение ситуации с занятостью. В связи с этим он поручил мониторить ситуацию, чтобы не допустить ухудшения положения граждан.

16 марта сообщалось, что по итогам ноября 2019 года — января 2020 года высокий уровень безработицы оказался в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне. Благоприятнее всего ситуация с занятостью наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.