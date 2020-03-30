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Правительство установило максимальную величину пособия по безработице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство России установило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2020 год. Постановление опубликовано в понедельник, 30 марта, на официальном портале правовой информации.

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Так, минимальная величина составляет 1500 рублей, максимальная — 12 130 рублей.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Документ был подписан главой кабмина Михаилом Мишустиным 27 марта.

kvПо данным Минэкономразвития, уровень безработицы с исключением сезонного фактора в феврале обновил исторический минимум, составив 4,4%. Согласно отчету, опубликованному 23 марта, общая численность безработных с исключением сезонности снизилась на 23,5 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до –6,3% г/г.

По итогам ноября 2019 — января 2020 года высокий уровень безработицы был зафиксирован в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне. Благоприятнее всего ситуация с занятостью наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

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