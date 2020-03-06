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Депутат предложил увеличить больничные пособия из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России могут увеличить пособие по временной нетрудоспособности для тех, кого отправили на карантин из-за угрозы распространения COVID-19. Соответствующий проект, с которым ознакомились «Известия», был направлен в Минтруд. Его автором стал член комитета нижней палаты по экономической политике Андрей Ветлужских.

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В документе сказано, что согласно действующему законодательству граждан с симптомами опасных заболеваний могут отстранить от работы на две недели с выдачей листка нетрудоспособности по карантину. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции молодые специалисты с небольшим стажем могут понести большие финансовые потери.

Дело в том, что размер пособия чаще всего не компенсирует утраченный заработок. Так, выплата по больничному листу при карантине составляет 60% заработной платы при страховом стаже до 5 лет, 80% — от 5 до 8 лет, 100% — более 8 лет.

Для того, чтобы не допустить ухудшения материального положения молодых сотрудников, Ветлужских предложил дополнить закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности...» новым пунктом, который позволит выплачивать пособие по карантину в размере не менее 2/3 зарплаты.

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