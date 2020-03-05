В Москве появятся кол-центры по выдаче больничных из-за коронавируса

В Москве начнут работать горячие телефонные линии, куда смогут обращаться за больничными листами граждане, приехавшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Об этом 5 марта сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Мы создали специальный кол-центр, их будет несколько по городу, в соответствии с которым пытались сделать гражданам максимально удобный режим», — цитирует Ракову «РИА Новости».

Она уточнила, что позвонивший должен будет оставить о себе необходимую информацию, после чего МФЦ доставит ему больничный лист домой. При выдаче документа у обратившегося будут запрашивать загранпаспорт для подтверждения факта пересечения границы.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он также заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям

Кроме того, мэрия сообщила об усилении мер дезинфекции в московском общественном транспорте, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавируса. Проводится дезинфекция дверей, поручней лестниц и эскалаторов, кнопок перил и лифтов, автоматов по продаже билетов. Также все вагоны при заходе состава в депо проходят кварцевание.

Первые сообщения о распространении нового типа коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, в китайском Ухане появились в конце декабря. По данным на 5 марта 2020 года, болезнь охватила 79 стран. В результате инфицирования скончались более 3,3 тыс. человек, заболевшими считаются более 96 тыс., вылечиться удалось 54 тыс.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой вирусом пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.