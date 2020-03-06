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Правительство РФ создало комиссию по повышению устойчивости экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство России создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики, говорится на сайте кабинета министров.

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«Правительственная комиссия <…> образована <…> для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении от 5 марта.

Также утвержден персональный состав комиссии. Ее возглавит первый зампред правительства Андрей Белоусов.

1 марта президент России Владимир Путин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса. По его словам текущий уровень мировых цен на нефть остается приемлемым для российского бюджета, и добавил, что стране в любом случае необходимо подготовиться к самым разным сценариям развития событий.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны. На 5 марта 2020 года болезнь охватила 79 стран. В результате инфицирования скончались более 3,3 тыс. человек, заболевшими считаются более 96 тыс., вылечиться удалось 54 тыс.

18 февраля Министерство экономического развития России начало разработку плана мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса COVID-2019 на российскую экономику.

25 февраля в Международном валютном фонде (МВФ) рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики. Так, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что не стоит ожидать скорой ликвидации последствий COVID-2019, и призвала подготовиться к «наименее благоприятным сценариям». Позже, 4 марта, МВФ назвал вспышку инфекции серьезной угрозой для мировой экономики.

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