Эксперты спрогнозировали самый низкий рост мирового ВВП с 2008 года

Институт международных финансов США прогнозирует, что рост мирового внутреннего валового продукта (ВВП) в нынешнем году приблизится к 1%. Это станет самым низким показателем со времен финансового кризиса 2008 года.

Как говорится в заявлении руководителя и главного экономиста организации Робина Брукса, опубликованном в четверг, 5 марта, на сайте организации, к ряду возможных последствий может привести «глобальная паника вокруг COVID-19».

«Мы пересмотрели наш прогноз по росту ВВП США до 1,3% на нынешний год, снизив его с прежних 2%, а также пересмотрели прогноз по росту китайской экономики, сократив его до менее 4% (с 5,9% ранее)», — отметил он. Рост мировой экономики приблизится к 1%, что намного ниже 2,6% годом ранее.

«Мы обратили внимание на низкий рост экономики стран с формирующимся рынком, где проблемы сейчас нарастают из-за COVID-19», — отметил глава института.

Накануне Еврокомиссия спрогнозировала рецессию экономик Италии и Франции из-за коронавируса. Более продолжительное воздействие эпидемии может негативно повлиять на мировую экономику, отметили специалисты.

В конце февраля в МВФ призвали не ждать скорой ликвидации последствий SARS-CoV-2, следует подготовиться к «наименее благоприятным сценариям».

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным, число заразившихся в мире превысило 96 тыс. человек. Погибли 3308 пациентов, выздоровели почти 54 тыс. человек.