Прямой эфир

Эксперты спрогнозировали самый низкий рост мирового ВВП с 2008 года

0
Фото: REUTERS/Jason Lee
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Институт международных финансов США прогнозирует, что рост мирового внутреннего валового продукта (ВВП) в нынешнем году приблизится к 1%. Это станет самым низким показателем со времен финансового кризиса 2008 года.

Слитки общества: ЦБ ускорил покупки золота на фоне коронавируса
Запасы желтого металла в этом году впервые пробили отметку в 20% от всех международных резервов Банка России

Как говорится в заявлении руководителя и главного экономиста организации Робина Брукса, опубликованном в четверг, 5 марта, на сайте организации, к ряду возможных последствий может привести «глобальная паника вокруг COVID-19».

«Мы пересмотрели наш прогноз по росту ВВП США до 1,3% на нынешний год, снизив его с прежних 2%, а также пересмотрели прогноз по росту китайской экономики, сократив его до менее 4% (с 5,9% ранее)», — отметил он. Рост мировой экономики приблизится к 1%, что намного ниже 2,6% годом ранее.

«Мы обратили внимание на низкий рост экономики стран с формирующимся рынком, где проблемы сейчас нарастают из-за COVID-19», — отметил глава института.

Накануне Еврокомиссия спрогнозировала рецессию экономик Италии и Франции из-за коронавируса. Более продолжительное воздействие эпидемии может негативно повлиять на мировую экономику, отметили специалисты.

В конце февраля в МВФ призвали не ждать скорой ликвидации последствий SARS-CoV-2, следует подготовиться к «наименее благоприятным сценариям».

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным, число заразившихся в мире превысило 96 тыс. человек. Погибли 3308 пациентов, выздоровели почти 54 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объем бронирований летних туров упал на четверть из-за коронавируса
В Японии заявили о недопустимости переноса Олимпиады-2020

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020